إغلاقات وتحويلات مرورية في عمّان الجمعة - اسماء الطرق

الوكيل الإخباري- أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات "اركض للأردن" (Run Jordan) بالتعاون مع إدارة السير في مديرية الأمن العام، عن خطة الإغلاقات والتحويلات المرورية التي ستُنفّذ في العاصمة عمّان، تزامناً مع انطلاق برومين ماراثون عمان يوم الجمعة المقبل.

وبيّنت الجمعية أنه سيتم إغلاق الطريق الممتد من مجمع رغدان الجديد مروراً بشارع الجيش باتجاهيْه، والساحة الهاشمية وشارع قريش وشارع علي بن أبي طالب وصولاً إلى إشارات المهاجرين، مروراً بشارع عمر مطر وشارع الملك طلال وشارع الهاشمي، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، ضمن مسار سباقي الـ 42 كم (الفردي/التتابع) و21 كم.



كما سيتم إغلاق شارع الملكة علياء ما بين دوار المدينة الرياضية ودوار الداخلية بشكلٍ تام، إضافة إلى شارع الملكة نور ما بين دوار الداخلية والدوار الرابع.