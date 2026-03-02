إغلاق الأجواء الأردنية جزئيا ومؤقتا يوميا حتى إشعار آخر

وأوضح الكابتن الفرجات أن هذا الإجراء سيُطبق بشكل يومي، حيث يبدأ الإغلاق من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة التاسعة صباحاً من اليوم التالي، وسيبقى العمل بهذا القرار سارياً اعتبارا من الليلة وحتى إشعارٍ آخر، وذلك ضماناً لسلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء الأردنية.
ودعت الهيئة جميع المسافرين بضرورة القيام بالتواصل المباشر مع شركات الطيران المعنية للتأكد من مواعيد رحلاتهم ومتابعة أي تعديلات قد تطرأ عليها.
