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إغلاق تلفريك عجلون غدا لغايات الصيانة الدورية

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أرشيفية
 
الإثنين، 06-07-2026 07:33 م

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة تلفريك عجلون عن إغلاقه غدا الثلاثاء فقط، لإجراء أعمال الصيانة الدورية التي تُنفذ في أول ثلاثاء من كل شهر بهدف المحافظة على جاهزية المرافق وتعزيز إجراءات السلامة العامة.

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وأكدت الإدارة في بيان اليوم الاثنين، أن أعمال الصيانة تأتي ضمن البرنامج الدوري المعتمد لضمان استمرارية تشغيل التلفريك وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وبما يوفر تجربة آمنة ومريحة للزوار.

 
 


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