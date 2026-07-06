إغلاق تلفريك عجلون غدا لغايات الصيانة الدورية

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة تلفريك عجلون عن إغلاقه غدا الثلاثاء فقط، لإجراء أعمال الصيانة الدورية التي تُنفذ في أول ثلاثاء من كل شهر بهدف المحافظة على جاهزية المرافق وتعزيز إجراءات السلامة العامة.

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