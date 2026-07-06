إغلاق تلفريك عجلون غدا لغايات الصيانة الدورية

وأكدت الإدارة في بيان اليوم الاثنين، أن أعمال الصيانة تأتي ضمن البرنامج الدوري المعتمد لضمان استمرارية تشغيل التلفريك وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، وبما يوفر تجربة آمنة ومريحة للزوار.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
زراعة معان تطلق الركن الإرشادي الزراعي لتعزيز نقل المعرفة للمزارعين
-
جامعة الحسين تطلق مجموعة من البرامج التدريبية
-
الرئيس الأوزبكي يستقبل وزير الخارجية
-
وزير الداخلية الفلسطيني من معبر الكرامة: نثمن تعاون الأردن
-
الطفيلة الصناعية تستقطب 29 استثمارا صناعيا
-
ملاكمو المنتخب الوطني يوقعون عقودا احترافية للمشاركة في منظمة "إي آر بي"
-
بحث توسيع آفاق التعاون والشراكة بين عمّان و برشلونة بمجالات العمل البلدي