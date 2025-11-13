إغلاق تلفريك عجلون مؤقتًا لأعمال الصيانة الدورية

وقال مدير منطقة عجلون التنموية طارق المعايطة، إن إغلاق تلفريك عجلون يأتي ضمن برنامج الصيانة الوقائية الدوري لضمان استمرارية الأداء المتميز وسلامة مستخدمي المرافق، مشيرًا إلى أن التشغيل سيستأنف فور الانتهاء من أعمال الصيانة في الموعد المحدد.
وأوضح المعايطة، أن المجموعة تعتمد أعلى المعايير والممارسات العالمية في جميع عملياتها التشغيلية والصيانة، مع إعطاء أولوية قصوى للسلامة العامة وراحة الزوار مما يعزز مكانة تلفريك عجلون كأحد أبرز المقاصد السياحية في شمال المملكة.
ويعد تلفريك عجلون من المشاريع السياحية المميزة التي ترفد الحركة الاقتصادية والتنموية في المنطقة وتجسد رؤية المجموعة في تطوير مقاصد سياحية مستدامة تجمع بين جمال الطبيعة والبنية التحتية الحديثة.
-
أخبار متعلقة
-
محافظ الزرقاء يتفقد واقع الخدمات والمشاريع في جولة ميدانية شاملة
-
تخريج دورة إدارة موارد الدفاع في مدينة الشيخ محمد بن زايد التدريبية
-
أمانة عمان تطلق "مسار المعمودية"
-
وزير الشباب يلتقي شباب وشابات الأزرق في المشروع التنموي السياحي
-
كلية الأعمال بجامعة مؤتة تحصد جوائز في صندوق الحسين للإبداع والتفوق للأبحاث الاقتصادية
-
النجم الأردني علي علوان يدخل دائرة الاهتمام العالمي بعد إنجازات النشامى
-
وزير الأوقاف ينعى رئيس مجلس أوقاف القدس
-
مع عودة الشتاء .. رائحة العدس تفوح في الشوارع الأردنية