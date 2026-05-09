السبت 2026-05-09 03:51 م

إغلاق تلفريك عجلون مؤقتاً لإجراء الصيانة الدورية حتى الأربعاء المقبل

عربات تلفريك عجلون
السبت، 09-05-2026 02:08 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن إغلاق تلفريك عجلون مؤقتاً ابتداءً من الأحد ولغاية الأربعاء المقبل، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية.اضافة اعلان


وبينت المجموعة بأن هذه الأعمال تأتي ضمن الخطة المعتمدة للصيانة الشاملة بالمرحلة الأولى والثانية، بهدف المحافظة على كفاءة التشغيل وجاهزية المرافق لاستقبال الزوار، خاصة مع تزايد الإقبال السياحي على محافظة عجلون خلال موسم الربيع، مشيرةً إلى أنه سيتم استئناف تشغيل التلفريك يوم الخميس الموافق 14/05/2026، وذلك عقب تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة لدى شركة دوبلمير (Doppelmayr) العالمية، وهي الشركة المصنعة للنظام.

يذكر بأن المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية تعتمد في جميع عملياتها التشغيلية لتلفريك عجلون برنامج صيانة صارم لضمان أعلى معايير السلامة العامة، بما يعزز مكانة التلفريك كأحد أبرز المقاصد السياحية في شمال المملكة، والذي يعتبر من المشاريع السياحية المميزة التي ترفد الحركة الاقتصادية والتنموية في المحافظة، وتُجسّد رؤية المجموعة في تطوير مقاصد سياحية مستدامة تجمع بين جمال الطبيعة والبنية التحتية الحديثة.
 
 


