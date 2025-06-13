الجمعة 2025-06-13 01:02 م
 

إغلاق جسر الملك حسين من الجانب الآخر

جسر الملك حسين
جسر الملك حسين
 
الجمعة، 13-06-2025 10:25 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة الجسور أنه جرى إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين بعد إعلان إغلاقه من الجانب الآخر. اضافة اعلان


مهيبة بمستخدمي الجسر وتوفيرا لجهدهم ووقتهم عدم التوجه للجسر ولحين إعلان إعادة فتحه أمام الحركة من جديد.
 
gnews

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