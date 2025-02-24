إغلاق جسور في عمّان تحسبا للانجماد المتوقع- أسماء

وقالت الأمانة، إن الإغلاق يأتي حرصًا على السلامة العامة وتفادي الحوادث الناتجة عن الانزلاقات.
والجسور هي: جسر الأمير الحسين بن عبدالله، جسر المدينة الرياضية، جسر صويلح، جسر الدوريات الخارجية، جسر الملك سلمان بن عبدالعزيز / الإرسال.
ودعت المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وللاستفسار أو الإبلاغ عن أي طارئ، يُمكن الاتصال على الرقم 102.
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