إغلاق جسور في عمّان تحسبا للانجماد المتوقع- أسماء

10:42 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمّان الكبرى، إغلاق عدد من الجسور أمام حركة المركبات اعتبارًا من الليلة وحتى صباح الثلاثاء، وذلك نتيجة لحالة الانجماد المتوقعة على الطرق. اضافة اعلان





وقالت الأمانة، إن الإغلاق يأتي حرصًا على السلامة العامة وتفادي الحوادث الناتجة عن الانزلاقات.



والجسور هي: جسر الأمير الحسين بن عبدالله، جسر المدينة الرياضية، جسر صويلح، جسر الدوريات الخارجية، جسر الملك سلمان بن عبدالعزيز / الإرسال.



ودعت المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وللاستفسار أو الإبلاغ عن أي طارئ، يُمكن الاتصال على الرقم 102.