إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الشعب الهندسية لنقابة المهندسين

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس لجنة إدارة الانتخابات والأمين العام لنقابة المهندسين، المهندس علي ناصر، عن إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات الشعب الهندسية في المركز الرئيسي في عمان وفي فروع النقابة كافة في المحافظات، في تمام الساعة السادسة مساءً، استعدادًا لبدء عملية فرز الأصوات.

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