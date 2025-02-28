إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الشعب الهندسية لنقابة المهندسين

وأشار ناصر في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إلى أن عدد المقترعين في صناديق الشعب الهندسية بلغ 11,731 مهندسا ومهندسة، مضيفا أنه وفقا للنظام الداخلي للنقابة، تم إغلاق قاعات الاقتراع، ولكن سيُسمح للمتواجدين داخل القاعات بالتصويت.
-
أخبار متعلقة
-
"الخدمات الطبية" تحدد أوقات الدوام الرسمي خلال رمضان
-
إربد: ورشة عمل بشأن المسؤولية المجتمعية في المحافظة على الموارد
-
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان
-
ولي العهد يهنئ بحلول شهر رمضان
-
الملك يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان
-
السبت أول أيام رمضان في الأردن
-
إحالات وانهاء خدمات في وزارة التربية- اسماء
-
دائرة الأفتاء تؤكد اعتماد الرؤية بالعين المجردة أو التلسكوب لهلال رمضان