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إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الشعب الهندسية لنقابة المهندسين

نقابة المهندسين الأردنيين
نقابة المهندسين
الجمعة، 28-02-2025 08:33 م

الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس لجنة إدارة الانتخابات والأمين العام لنقابة المهندسين، المهندس علي ناصر، عن إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات الشعب الهندسية في المركز الرئيسي في عمان وفي فروع النقابة كافة في المحافظات، في تمام الساعة السادسة مساءً، استعدادًا لبدء عملية فرز الأصوات.

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وأشار ناصر في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إلى أن عدد المقترعين في صناديق الشعب الهندسية بلغ 11,731 مهندسا ومهندسة، مضيفا أنه وفقا للنظام الداخلي للنقابة، تم إغلاق قاعات الاقتراع، ولكن سيُسمح للمتواجدين داخل القاعات بالتصويت.

 
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أخبار محلية إغلاق صناديق الاقتراع في انتخابات الشعب الهندسية لنقابة المهندسين



 




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