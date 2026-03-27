الجمعة 2026-03-27 07:33 م

إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات نقابة الفنانين وبدء عملية الفرز

الجمعة، 27-03-2026 05:51 م
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس لجنة الانتخاب والفرز حسين الخطيب عن إغلاق صناديق انتخابات نقابة الفنانين الأردنيين، والبدء فورًا في فرز أصوات مركز النقيب، يليها فرز أصوات الأعضاء.اضافة اعلان


ويتنافس على منصب النقيب الفنان هاني يوسف محمود الجراح، والفنان محمد "سيف" سلطان علي الضمور.

وترشح 27 مرشحًا لعضوية المجلس عن خمس مهن، هي: مهنة التمثيل، مهنة الإخراج، مهنة العزف والغناء، مهنة التلحين والتأليف الموسيقي، ومهنة المهن الفنية التقنية.

وبلغ عدد أعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم 393 عضوًا، شارك منهم 324 في الانتخابات التي انطلقت صباح اليوم الجمعة.
 
 


