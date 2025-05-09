إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات نقابة المهندسين

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، المهندس ماهر الحباشنة، عن إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة 7 مساء.

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