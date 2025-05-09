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إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات نقابة المهندسين

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين
 
الجمعة، 09-05-2025 07:41 م

الوكيل الإخباري-    أعلن رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين، المهندس ماهر الحباشنة، عن إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة 7 مساء.

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وقال المهندس الحباشنة، إن عدد الذين ادلوا بأصواتهم بلغ 9554 صوتًا من أصل 63583 ممن يحق لهم الاقتراع.

 

 
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