إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات نقابة المهندسين

وقال المهندس الحباشنة، إن عدد الذين ادلوا بأصواتهم بلغ 9554 صوتًا من أصل 63583 ممن يحق لهم الاقتراع.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن
-
بيان سياسي صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني
-
الدحيات نقيبا للأطباء البيطريين بالتزكية
-
مرصد أكيد: موقع خارجي ينشر مادة دون مصادر موثقة عن مساعدات للقطاع
-
"منظمة فاونديشن": الأردن يوصل المساعدات بإيجابية ومصداقية والتقارير المشككة غير صحيحة
-
بيان صادر عن أبناء حيّ الطفايلة
-
وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء يشارك في تشييع جثمان نجل إياد علاوي
-
الصحفيين" ترفض المزاعم الكاذبة التي بثها موقع إلكتروني يُدار من لندن