الأحد 2026-04-26 09:29 م

إغلاق طرق خارجية في منطقة الكرامة–الصفاوي بسبب غبار كثيف وانعدام الرؤية

الدفاع المدني يتعامل مع حالات اختناق بسبب موجة الغبار
غبار
 
الأحد، 26-04-2026 09:19 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الجهات المختصة عن قطع حركة السير على عدد من الطرق الخارجية نتيجة الأحوال الجوية السائدة، والتي شهدت غبارًا كثيفًا أدى إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وشمل إغلاق الطرق: الطريق الممتد من حدود الكرامة باتجاه الصفاوي، والطريق من قبل البادية ما قبل مقاط باتجاه حدود الكرامة، إضافة إلى الطريق المقابل لمحطة الأشقف باتجاه الحدود، وذلك نتيجة تدني مستوى الرؤية بشكل كبير في منطقة مقاط.


وأكدت الجهات المعنية انتشار الدوريات في المواقع المتأثرة لتقديم الإرشاد والمساعدة لمستخدمي الطريق، داعيةً المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق الخارجية، وتجنب التنقل إلا في حالات الضرورة حتى تحسن الظروف الجوية.


وتمنت الجهات المختصة السلامة للجميع، مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات حفاظًا على الأرواح.

 
 


الدفاع المدني يتعامل مع حالات اختناق بسبب موجة الغبار

أخبار محلية إغلاق طرق خارجية في منطقة الكرامة–الصفاوي بسبب غبار كثيف وانعدام الرؤية

