السبت 2026-01-03 10:38 ص

إغلاق طريق السلط - وادي شعيب - الأغوار الوسطى بسبب الانهيارات

ا
جانب من الانهيارات
السبت، 03-01-2026 10:27 ص

الوكيل الإخباري - أعلن محافظ البلقاء فيصل المساعيد اليوم السبت، عن إغلاق طريق السلط - وادي شعيب - الأغوار الوسطى بشكل كامل، وذلك بدءا من نقطة التقائه مع طريق سقي ماحص وصولا إلى نقطة التفتيش عند "الجندي المجهول".

اضافة اعلان


ويأتي هذا الإجراء بسبب الانهيارات الجبلية التي شهدتها المنطقة المجاورة للطريق، والتي حدثت صباح اليوم.


وأوضح المساعيد، أن عملية الإغلاق ضرورية لمعالجة آثار الانهيارات الجبلية وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لضمان سلامة مستخدمي الطريق، حيث تم التوجيه ببدء العمل الفوري لإزالة المواد المنهارة وتأمين المناطق المتضررة.


ودعا المواطنين إلى استخدام الطرق البديلة التالية حتى الانتهاء من أعمال الصيانة: طريق عيرا - الكرامة، وطريق السلط - العارضة - الأغوار، وطريق عمان - العدسية - الأغوار.


وأكد أهمية الالتزام بهذا التوجيه واتباع الطرق المخصصة حفاظا على سلامة المواطنين وتجنب أي مخاطر محتملة، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تعمل على مدار الساعة لتسريع عمليات الصيانة وإعادة فتح الطريق بأسرع وقت ممكن.


يذكر أن الانهيارات الجبلية في المنطقة جاءت نتيجة الظروف الجوية الأخيرة التي شهدتها المملكة من تساقط غزير للأمطار.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

منوعات ترامب يكشف السرّ وراء الكدمات المستمرة على يده - فيديو

ا

أخبار محلية إغلاق طريق السلط - وادي شعيب - الأغوار الوسطى بسبب الانهيارات

و

الوفيات وفيات السبت 3-1-2026

ت

عربي ودولي سماع دوي انفجارات قوية في العاصمة الفنزويلية كراكاس

ت

أخبار محلية البريد الأردني يفعّل 110 نوافذ بريدية في الوزارات والمؤسسات الحكومية

ت

عربي ودولي تحطم مروحية تقل 4 أشخاص في جبال ولاية أريزونا الأمريكية

ل

منوعات مشهد مرعب في جنوب أفريقيا.. قارب يعلق على حافة شلال شاهق

ت

عربي ودولي تحذير عسكري من واشنطن: انتهاك الخطوط الحمراء الروسية سيكلف الغرب ثمنا باهظا



 






الأكثر مشاهدة