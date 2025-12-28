الأحد 2025-12-28 10:49 ص

إغلاق طريق الكرك باتجاه الطفيلة بشكل مؤقت

الأحد، 28-12-2025 09:02 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية أشغال محافظة الكرك، الأحد، إغلاق طريق الكرك باتجاه الطفيلة بشكل مؤقت، نتيجة سقوطات صخرية وانجرافات طينية على الطريق، إضافة إلى تشكل ضباب كثيف أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، ما يشكل خطرًا على سلامة مستخدمي الطريق.اضافة اعلان


وأكدت المديرية أن كوادرها وآلياتها باشرت العمل في المواقع المتأثرة لإزالة العوائق ومعالجة الأوضاع وفتح الطرق بأسرع وقت ممكن، داعية السائقين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة، واستخدام الطرق البديلة، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل الظروف الجوية السائدة، حفاظًا على السلامة العامة.
 
 


