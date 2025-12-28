إغلاق طريق الكرك باتجاه الطفيلة بشكل مؤقت

وأكدت المديرية أن كوادرها وآلياتها باشرت العمل في المواقع المتأثرة لإزالة العوائق ومعالجة الأوضاع وفتح الطرق بأسرع وقت ممكن، داعية السائقين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة، واستخدام الطرق البديلة، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل الظروف الجوية السائدة، حفاظًا على السلامة العامة.
