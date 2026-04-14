إغلاق طريق المرج في الكرك بالاتجاهين لتنفيذ التلفريك

الوكيل الإخباري- أغلقت مديرية أشغال محافظة الكرك الثلاثاء، الطريق المؤدي إلى منطقة المرج وبالعكس بشكل مؤقت أمام حركة السير في كلا الاتجاهين؛ بسبب الأعمال المتعلقة بإنشاء التلفريك؛ حفاظا على سلامة المواطنين ومرتادي الطريق.

ودعت مديرية أشغال الكرك السائقين إلى استخدام الطرق البديلة والتقيد بالإرشادات المرورية إلى حين الانتهاء من الأعمال وإعادة فتح الطريق.