إغلاق طريق المرج في الكرك بالاتجاهين لتنفيذ التلفريك

قلعة الكرك
الكرك
 
الثلاثاء، 14-04-2026 09:36 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت مديرية أشغال محافظة الكرك الثلاثاء، الطريق المؤدي إلى منطقة المرج وبالعكس بشكل مؤقت أمام حركة السير في كلا الاتجاهين؛ بسبب الأعمال المتعلقة بإنشاء التلفريك؛ حفاظا على سلامة المواطنين ومرتادي الطريق.

ودعت مديرية أشغال الكرك السائقين إلى استخدام الطرق البديلة والتقيد بالإرشادات المرورية إلى حين الانتهاء من الأعمال وإعادة فتح الطريق.


ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني في 2 تشرين الثاني 2025، الحكومة لإنشاء مشروع تلفريك في الكرك، لتعزيز النشاط السياحي، وإثراء تجارب زوار المواقع الأثرية.

 
 


