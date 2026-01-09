الجمعة 2026-01-09 02:32 م

إغلاق طريق الموجب احترازيا بسبب الظروف الجوية

الجمعة، 09-01-2026 01:28 م

الوكيل الإخباري- قرر محافظ الكرك قبلان الشريف وبالتنسيق مع محافظ مأدبا حسن الجبور إغلاق طريق الموجب مؤقتا وذلك حفاظا على السلامة العامة للمواطنين والممتلكات.

وجاء القرار احترازيا تخوّفا من حدوث انهيارات صخرية أو انجرافات طينية مع تأثر المملكة بمنخفض جوي مترافق مع هطولات مطرية غزيرة.

 
 


