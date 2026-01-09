إغلاق طريق الموجب احترازيا بسبب الظروف الجوية

الوكيل الإخباري- قرر محافظ الكرك قبلان الشريف وبالتنسيق مع محافظ مأدبا حسن الجبور إغلاق طريق الموجب مؤقتا وذلك حفاظا على السلامة العامة للمواطنين والممتلكات.

اضافة اعلان