إغلاق طريق سيل الزرقاء اليوم من 11 ليلاً وتحويل السير القادم من عمان

وقالت الوزارة في بيان إنه وبالتنسيق مع محافظ جرش والدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، سيجري تحويل السير القادم من عمان باتجاه مدينة جرش لاستخدام طريق السيل الجبارات إلى مدخل جرش الجنوبي وإلى محافظة إربد، أما السير القادم من إربد الى جرش و عمان لاستخدام الطريق البديل طريق مشتل فيصل جبة المصطبة.
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