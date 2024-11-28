إغلاق طريق سيل الزرقاء اليوم من 11 ليلاً وتحويل السير القادم من عمان

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية أشغال محافظة جرش إغلاق الطريق في منطقة سيل الزرقاء بالاتجاهين اليوم الخميس من الساعة 11 ليلاً وحتى 7 صباحا غد الجمعة، لأغراض تركيب جسر مشاة في الموقع.

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