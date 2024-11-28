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إغلاق طريق سيل الزرقاء اليوم من 11 ليلاً وتحويل السير القادم من عمان

إدارة السير
ادارة السير
الخميس، 28-11-2024 05:45 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت مديرية أشغال محافظة جرش إغلاق الطريق في منطقة سيل الزرقاء بالاتجاهين اليوم الخميس من الساعة 11 ليلاً وحتى 7 صباحا غد الجمعة، لأغراض تركيب جسر مشاة في الموقع.

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وقالت الوزارة في بيان إنه وبالتنسيق مع محافظ جرش والدوريات الخارجية في مديرية الأمن العام، سيجري تحويل السير القادم من عمان باتجاه مدينة جرش لاستخدام طريق السيل الجبارات إلى مدخل جرش الجنوبي وإلى محافظة إربد، أما السير القادم من إربد الى جرش و عمان لاستخدام الطريق البديل طريق مشتل فيصل جبة المصطبة.

 
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