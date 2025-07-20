إغلاق طريق عرجان الشمالي في عجلون لتنفيذ مشروع توسعة وتأهيل للطريق

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الوكيل الإخباري- تُعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء العمل بمشروع استكمال طريق عرجان الشمالي، في محافظة عجلون، ضمن المشاريع المنفذة على حساب موازنة مجلس المحافظة "اللامركزية". اضافة اعلان





ونظرًا لوجود أعمال قطع صخري لتوسعة الطريق، وحرصًا على سلامة سالكي الطريق، سيتم غلقه أمام حركة السير طيلة فترة العمل، والبالغة 90 يومًا.



وستشمل الأعمال في المشروع أعمال القطع والردم لزيادة سعة الطريق، وتنفيذ ثلاث طبقات رصف، وطبقة أسفلتية سطحية، وأعمالًا لتصريف مياه الأمطار تشمل عبارات أنبوبية، وتبطين الخنادق الجانبية بالخرسانة، وأعمال حواجز معدنية لتحقيق السلامة العامة على الطريق.



وتهيب الوزارة بالإخوة المواطنين التعاون معها طيلة فترة العمل، واستخدام الطرق البديلة مثل طريق عرجان - أم اللوز - جديتا خلال فترة الإغلاق، علمًا أن الغلق لا يشمل قاطني المنطقة.



كما تهيب الوزارة بالإخوة المواطنين ومستخدمي الطريق الالتزام بالشواخص المرورية التحذيرية والإرشادية، والتعليمات الصادرة عن الوزارة والشركاء في مديرية الأمن العام، حفاظًا على السلامة العامة.