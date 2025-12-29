الإثنين 2025-12-29 10:51 م

إغلاق طريق وادي عربة في غور إعسال بسبب ارتفاع منسوب المياه

الإثنين، 29-12-2025 09:10 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاق طريق وادي عربة في منطقة غور إعسال أمام حركة السير بالاتجاهين نتيجة ارتفاع منسوب المياه، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع وقوع أي حوادث.

وأكدت المديرية على ضرورة الالتزام بالإشارات التحذيرية وتجنب المنطقة حتى زوال الخطر، داعية السائقين إلى استخدام الطرق البديلة والتعاون الكامل مع فرق الأمن المدني لضمان السلامة العامة.

 
 


