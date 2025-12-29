إغلاق طريق وادي عربة في غور إعسال بسبب ارتفاع منسوب المياه

وأكدت المديرية على ضرورة الالتزام بالإشارات التحذيرية وتجنب المنطقة حتى زوال الخطر، داعية السائقين إلى استخدام الطرق البديلة والتعاون الكامل مع فرق الأمن المدني لضمان السلامة العامة.
