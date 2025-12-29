إغلاق طريق وادي عربة في غور إعسال بسبب ارتفاع منسوب المياه

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام عن إغلاق طريق وادي عربة في منطقة غور إعسال أمام حركة السير بالاتجاهين نتيجة ارتفاع منسوب المياه، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع وقوع أي حوادث.

