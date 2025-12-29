إغلاق كامل لطريق وادي عربة بسبب انجراف وانهيار الطريق في منطقة صرح الشهيد

10:40 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759025 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت الدوريات الخارجية، اليوم، عن إغلاقٍ كامل لطريق وادي عربة، وتحديدًا في منطقة صرح الشهيد، وذلك نتيجة انجراف وانهيار الطريق بشكل كامل. اضافة اعلان





وأوضحت أن الانهيار امتد على طول يُقدّر بنحو 70 مترًا، وبعمق يصل إلى 12 مترًا، ما شكّل خطرًا مباشرًا على سلامة مستخدمي الطريق، الأمر الذي استدعى إغلاق الطريق بشكل فوري ووقف حركة السير باتجاه وادي عربة.



وبيّنت أن حركة المركبات المتجهة إلى وادي عربة تم تحويلها باتجاه الطريق الصحراوي عبر مدينة العقبة، كما جرى تحويل حركة السير القادمة من جمرك وادي عربة والمتجهة من العقبة إلى عمّان للسير عبر الطريق الصحراوي أيضًا، وذلك كإجراء احترازي لضمان سلامة المواطنين.



وأكدت الدوريات الخارجية أن كوادرها متواجدة في موقع الانجراف، وتقوم بواجبها في الدلالة والإرشاد وتنظيم حركة السير، داعية سالكي الطريق إلى الالتزام بتعليمات رجال الأمن المتواجدين في الموقع، واتخاذ الطرق البديلة المعلنة.



وختمت الدوريات الخارجية بيانها بالتأكيد على حرصها على سلامة المواطنين، متمنية للجميع السلامة خلال الظروف الجوية الحالية.

تم نسخ الرابط





