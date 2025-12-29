الإثنين 2025-12-29 08:35 م

إغلاق كامل وجزئي لطرق رئيسية في الكرك بسبب الانهيارات

الإثنين، 29-12-2025 06:23 م
الوكيل الإخباري-   قالت بلدية الكرك الكبرى، الاثنين، إنه تم إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى مدينة الكرك، ابتداءً من إشارة حديقة الشهيد حابس باتجاه مركز المدينة، إغلاقًا كاملًا وبشكل مؤقت، تخوفًا من حدوث انهيارات جديدة، بعد أن شهدت المنطقة انهيار جزء من سور المدينة القديم أمس الأحد.اضافة اعلان


وأضافت البلدية أنه تم أيضًا إغلاق جزئي لأحد مسارب شارع البيئة المؤدي من مثلث الحوية باتجاه إشارة جسر الكرك، في منطقة محيط محطة المحسيري، وذلك بسبب حدوث انهيارات صخرية وانجرافات طينية، حفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق.

ودعت البلدية، نظرًا لكميات الهطول المطري واستمرار الظروف الجوية السائدة، المواطنين إلى عدم الخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة القصوى، لإتاحة المجال أمام كوادر بلدية الكرك الكبرى والأجهزة المعنية الأخرى لأداء واجباتهم الميدانية بأفضل صورة وضمن الإمكانات المتاحة.

وفي السياق ذاته، أكدت مديرية أشغال محافظة الكرك أنه تم إغلاق طريق سيل الكرك الرئيسي في المنطقة الممتدة بين حسبة الخضار وعين سارة، والمؤدي إلى الأغوار، نتيجة حدوث انهيارات صخرية على الطريق، مشيرةً إلى أن العمل جارٍ حاليًا لفتح الطريق.

كما أكدت المديرية ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر أثناء المرور على طريق الرسيس – أول طريق الخرزة، بسبب توقع حدوث انجرافات طينية وصخرية قد تشكّل خطرًا على سلامة مستخدمي الطريق.
 
 


