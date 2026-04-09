إغلاق مؤقت على طريق عمان السلط فجر السبت

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبالتعاون مع إدارة السير، اليوم الخميس، عن أستكمال أعمال تركيب جسر المشاة المعدني على طريق عمان - السلط مقابل جامعة عمان الأهلية في محافظة البلقاء.



وأوضحت الوزارة، أن الأعمال ستشمل إغلاقا مؤقتا لحركة السير القادم باتجاه السلط فقط لهذه المرحلة وتحويل حركة المرور باتجاه أشارة عين الباشا (الكسارات)، ولغاية أشارة الترخيص، أعتبارا من فجر يوم السبت 12 ليلا ولغاية الساعة 7 صباحا وحسب مقتضيات العمل والظروف الجوية.

