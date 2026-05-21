الخميس 2026-05-21 09:56 ص

إغلاق مؤقت لطريق عمان - السلط اعتباراً من مساء الجمعة

وزارة الأشغال العامة والإسكان
الخميس، 21-05-2026 08:01 ص

الوكيل الإخباري-   تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع إدارة السير، عن بدء أعمال فك وإزالة جسر المشاة الخرساني القديم الواقع على طريق (عمان - السلط) مقابل جامعة عمان الأهلية في محافظة البلقاء، مما يتطلب إغلاقاً مؤقتاً لحركة السير في كلا الاتجاهين، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة وحتى الساعة السابعة من صباح يوم السبت الموافق 23 أيار 2026، ووفقاً لمتطلبات العمل الميداني.

وقد جرى تحويل حركة المرور المتجهة نحو عمان لتصبح من إشارة الترخيص وصولاً إلى إشارة عين الباشا (إشارة الكسارات)، في حين حُوِّل السير المتجه نحو السلط ليكون من إشارة عين الباشا حتى إشارة الترخيص وفقاً للمخطط المروري المعتمد، علماً بأن الوزارة وفّرت في هذه التحويلات كافة اللوحات الإرشادية ومتطلبات السلامة العامة لضمان انسيابية المرور، مجددةً دعوتها للسائقين بضرورة التقيد بقواعد القيادة الآمنة والالتزام بتعليمات الكوادر الميدانية والأجهزة الأمنية حرصاً على سلامة الجميع.

 

يأتي هذا الإجراء بعد أن أنهت الوزارة إنشاء جسر مشاة جديد بطول 53 متراً، يمثل نموذجاً عصرياً وحديثاً يلبي احتياجات المشاة على جانبي الطريق، حيث تم تجهيزه بمواصفات متطورة تتضمن مصعداً كهربائياً مخصصاً لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة، وهو النموذج الذي تتجه الوزارة لاعتماده مستقبلاً عند إنشاء جسور المشاة الجديدة.

 
 


