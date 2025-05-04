إغلاق مؤقت لطريق وادي عربة من الريشة إلى غرندل لانعدام الرؤية

وأهاب ضابط عمليات الدوريات الخارجية بالسائقين سالكي الطرق الجنوبية والشرقية أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع تعليمات رجال الأمن العام وتوجيهاتهم حرصًا على سلامتهم.
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