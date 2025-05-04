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إغلاق مؤقت لطريق وادي عربة من الريشة إلى غرندل لانعدام الرؤية

صورة أرشيفية لغبار كثيف في شارع رئيسي
صورة أرشيفية لغبار كثيف في شارع رئيسي
 
الأحد، 04-05-2025 04:32 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت كوادر الإدارات المرورية بشكل مؤقت، طريق وادي عربة من الريشة إلى غرندل بسبب انعدام الرؤية.

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وأهاب ضابط عمليات الدوريات الخارجية بالسائقين سالكي الطرق الجنوبية والشرقية أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع تعليمات رجال الأمن العام وتوجيهاتهم حرصًا على سلامتهم.

 
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صورة أرشيفية لغبار كثيف في شارع رئيسي

أخبار محلية إغلاق مؤقت لطريق وادي عربة من الريشة إلى غرندل لانعدام الرؤية

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