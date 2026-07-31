إغلاق مؤقت لـ "حديقة النشامى" لاستكمال أعمال تركيب مضمار المشي

وأوضحت الأمانة أن الإغلاق سيكون يومي الأحد والاثنين، الموافقين 2 و3 آب المقبل، ويومي الأحد والاثنين، الموافقين 9 و10 آب.
وأكدت الأمانة أن هذا الإجراء يأتي للحفاظ على مرافق الحديقة و ديمومتها، مشيرة إلى أن الحديقة ستعاود استقبال زوارها ومرتاديها كالمعتاد بعد انتهاء فترات الإغلاق المحددة.
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