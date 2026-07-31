الجمعة 2026-07-31 06:17 م

إغلاق مؤقت لـ "حديقة النشامى" لاستكمال أعمال تركيب مضمار المشي

إغلاق مؤقت لـ "حديقة النشامى" لاستكمال أعمال تركيب مضمار المشي
حديقة النشامى
 
الجمعة، 31-07-2026 04:37 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن إغلاق مؤقت لحديقة النشامى أمام الزوار والمرتادين، وذلك لاستكمال أعمال تركيب الطبقة المطاطية في مضمار المشي داخل الحديقة.اضافة اعلان


وأوضحت الأمانة أن الإغلاق سيكون يومي الأحد والاثنين، الموافقين 2 و3 آب المقبل، ويومي الأحد والاثنين، الموافقين 9 و10 آب.

وأكدت الأمانة أن هذا الإجراء يأتي للحفاظ على مرافق الحديقة و ديمومتها، مشيرة إلى أن الحديقة ستعاود استقبال زوارها ومرتاديها كالمعتاد بعد انتهاء فترات الإغلاق المحددة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

المتطرف بن غفير يعتبر أن الاتفاق على نزع سلاح حماس "غير مقبول"

فلسطين المتطرف بن غفير يعتبر أن الاتفاق على نزع سلاح حماس "غير مقبول"

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يبحث مع رئيس الوزراء الكندي خفض التصعيد الإقليمي وتطورات الضفة وغزة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: سنواصل توجيه ضربات قوية على إيران

تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية لشهر آب

اقتصاد محلي عاجل الحكومة تقرر تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر آب

حريق هائل يواصل اجتياح جزيرة كريت اليونانية وسط رياح عاتية

عربي ودولي حريق هائل يواصل اجتياح جزيرة كريت اليونانية وسط رياح عاتية

إغلاق مؤقت لـ "حديقة النشامى" لاستكمال أعمال تركيب مضمار المشي

أخبار محلية إغلاق مؤقت لـ "حديقة النشامى" لاستكمال أعمال تركيب مضمار المشي

المسجد الأقصى المبارك

فلسطين آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يعزي الجزائر بضحايا انقلاب حافلة في ولاية بومرداس



 
 






الأكثر مشاهدة

 