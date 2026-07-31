إغلاق مؤقت لـ "حديقة النشامى" لاستكمال أعمال تركيب مضمار المشي

04:37 م

الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن إغلاق مؤقت لحديقة النشامى أمام الزوار والمرتادين، وذلك لاستكمال أعمال تركيب الطبقة المطاطية في مضمار المشي داخل الحديقة. اضافة اعلان





وأوضحت الأمانة أن الإغلاق سيكون يومي الأحد والاثنين، الموافقين 2 و3 آب المقبل، ويومي الأحد والاثنين، الموافقين 9 و10 آب.



وأكدت الأمانة أن هذا الإجراء يأتي للحفاظ على مرافق الحديقة و ديمومتها، مشيرة إلى أن الحديقة ستعاود استقبال زوارها ومرتاديها كالمعتاد بعد انتهاء فترات الإغلاق المحددة.





