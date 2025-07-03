إغلاق مؤقت لقرية ألعاب المغامرة في محمية غابات عجلون

الوكيل الإخباري- أعلنت محمية غابات عجلون عن إغلاق مؤقت لقرية ألعاب المغامرة يوم غد الجمعة وبعد غد السبت، بهدف تنفيذ أعمال صيانة دورية تضمن الحفاظ على مستوى السلامة العامة وجودة الخدمات المقدمة للزوار.

اضافة اعلان