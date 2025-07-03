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إغلاق مؤقت لقرية ألعاب المغامرة في محمية غابات عجلون

إغلاق مؤقت لقرية ألعاب المغامرة في محمية غابات عجلون
تعبيرية
 
الخميس، 03-07-2025 09:08 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت محمية غابات عجلون عن إغلاق مؤقت لقرية ألعاب المغامرة يوم غد الجمعة وبعد غد السبت، بهدف تنفيذ أعمال صيانة دورية تضمن الحفاظ على مستوى السلامة العامة وجودة الخدمات المقدمة للزوار.

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وقال القائم بأعمال مدير محمية غابات عجلون عدي القضاة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على توفير بيئة آمنة وممتعة لمرتادي المحمية، خاصة أن قرية ألعاب المغامرة تعد من أبرز الوجهات الترفيهية التي تستقطب الزوار من مختلف أنحاء المملكة وسيجري الإبلاغ فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

 
 
gnews

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