إغلاق مؤقت لقرية ألعاب المغامرة في محمية غابات عجلون

وقال القائم بأعمال مدير محمية غابات عجلون عدي القضاة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على توفير بيئة آمنة وممتعة لمرتادي المحمية، خاصة أن قرية ألعاب المغامرة تعد من أبرز الوجهات الترفيهية التي تستقطب الزوار من مختلف أنحاء المملكة وسيجري الإبلاغ فور الانتهاء من أعمال الصيانة.
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