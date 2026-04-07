إغلاق متنزه بلدية جرش لتنفيذ أعمال تأهيل وتطوير

الوكيل الإخباري- قررت بلدية جرش الكبرى إغلاق متنزه البلدية أمام الزوار اعتبارا من 11 نيسان، تمهيدا لتنفيذ أعمال التأهيل والتطوير الشاملة في الموقع، وحرصا على السلامة العامة.

ويأتي هذا الاجراء ضمن خطة البلدية الرامية إلى تطوير المرافق العامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يتوافق مع احتياجات المواطنين وتطلعاتهم نحو مرافق ترفيهية حديثة ومتكاملة.