إغلاق محطّة ترخيص العقبة المسائية ونقل خدماتها لمركز الخدمات الحكومي الشامل/ العقبة

الإثنين، 09-02-2026 02:05 م
الوكيل الإخباري-  تعلن إدارة ترخيص السواقين والمركبات وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والاتحاد الأردني لشركات التأمين عن وقف الخدمات التي تقدّمها محطة ترخيص العقبة المسائية ونقلها إلى مركز الخدمات الحكومي الشامل / العقبة، وذلك ابتداءً من هذا اليوم الاثنين الموافق 9-2-2026.اضافة اعلان


كما وتم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي تفعيل خدمات الترخيص في مركز الخدمات الحكومي الشامل / المقابلين. 

وأكّدت إدارة ترخيص السّوّاقين والمركبات عن توفير خدمة الفحص الفني للمركبات في مركزي الخدمات الشامل في العقبة والمقابلين ، بما يتيح تقديم كافة خدمات الترخيص باستثناء الفحصين النظري والعملي. 

وتأتي هذه الخطوة للتسهيل على المواطنين وتوسيع نطاق الخدمات المقدّمة لهم في مختلف الأوقات والأماكن وبعد ساعات الدوام الرسمي.
 
 


