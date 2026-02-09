إغلاق محطّة ترخيص العقبة المسائية ونقل خدماتها لمركز الخدمات الحكومي الشامل/ العقبة

كما وتم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي تفعيل خدمات الترخيص في مركز الخدمات الحكومي الشامل / المقابلين.
وأكّدت إدارة ترخيص السّوّاقين والمركبات عن توفير خدمة الفحص الفني للمركبات في مركزي الخدمات الشامل في العقبة والمقابلين ، بما يتيح تقديم كافة خدمات الترخيص باستثناء الفحصين النظري والعملي.
وتأتي هذه الخطوة للتسهيل على المواطنين وتوسيع نطاق الخدمات المقدّمة لهم في مختلف الأوقات والأماكن وبعد ساعات الدوام الرسمي.
