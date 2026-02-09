إغلاق محطّة ترخيص العقبة المسائية ونقل خدماتها لمركز الخدمات الحكومي الشامل/ العقبة

02:05 م

الوكيل الإخباري- تعلن إدارة ترخيص السواقين والمركبات وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والاتحاد الأردني لشركات التأمين عن وقف الخدمات التي تقدّمها محطة ترخيص العقبة المسائية ونقلها إلى مركز الخدمات الحكومي الشامل / العقبة، وذلك ابتداءً من هذا اليوم الاثنين الموافق 9-2-2026. اضافة اعلان





كما وتم بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي تفعيل خدمات الترخيص في مركز الخدمات الحكومي الشامل / المقابلين.



وأكّدت إدارة ترخيص السّوّاقين والمركبات عن توفير خدمة الفحص الفني للمركبات في مركزي الخدمات الشامل في العقبة والمقابلين ، بما يتيح تقديم كافة خدمات الترخيص باستثناء الفحصين النظري والعملي.



وتأتي هذه الخطوة للتسهيل على المواطنين وتوسيع نطاق الخدمات المقدّمة لهم في مختلف الأوقات والأماكن وبعد ساعات الدوام الرسمي.

