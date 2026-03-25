الأربعاء 2026-03-25 10:48 م

إغلاق محمية البترا الأثرية أمام الزوار غدا

خفض تذاكر دخول الأجانب إلى البترا من 50 إلى 25 دينارا لتنشيط السياحة
البترا
 
الأربعاء، 25-03-2026 09:53 م

الوكيل الإخباري-   قررت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي إغلاق محمية البترا الأثرية أمام الزوار يوم غد الخميس، كإجراء احترازي في ظل الظروف الجوية السائدة والمتوقعة. 

وقال مفوض إدارة شؤون المحمية الأثرية والسياحة في السلطة المهندس يزن محادين إن قرار الإغلاق جاء بعد متابعة حثيثة للتقارير الجوية التي تشير إلى تأثر المنطقة بهطولات مطرية غزيرة قد تؤدي إلى استمرار تشكل السيول غدا الخميس، خاصة في المناطق المنخفضة والممرات الضيقة داخل الموقع الأثري.

 
 


