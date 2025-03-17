إغلاق مخبز بالشمع الأحمر في إربد

وقال مساعد محافظ إربد لشؤون الصحة والسلامة العامة الدكتور علي الحوامدة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الجهات المعنية قامت أيضاً بإزالة 20 اعتداء على الأرصفة شملت بسطات و تعديات على الطرق العامة في الوسط التجاري للمدينة، كما قامت الجهات المعنية بضبط اثنين من الباعة المتجولين.
وأكد أن الحاكمية الإدارية ستستمر في متابعة الاعتداءات التي تقع من قبل أصحاب البسطات على الشارع العام، سواء في الأسواق التجارية أو في داخل حرم الدوار، وستقوم بإزالة العوائق والمواد غير المرغوب فيها والتي تعترض حركة المرور وتعرض حياة المشاة والسائقين للخطر، لافتا إلى أن الجهات الرقابية لن تسمح أبدًا بانتهاك حقوق المواطنين في الاستمتاع بالمساحات العامة.
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