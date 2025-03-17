إغلاق مخبز بالشمع الأحمر في إربد

الوكيل الإخباري- أغلقت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة إربد، خلال جولة تفتيشية اليوم الإثنين، مخبزا بالشمع الأحمر وأوقفته عن العمل لغياب الشروط الصحية عنه، كما أوقفت ملحمة بعد ضبط 58 كيلوغراما من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك.

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