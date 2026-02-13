إغلاق مستودع غير مرخص يدخل حليبا مجففا عبر المنطقة الحرة ويورده لمعامل ألبان

12:38 م

الوكيل الإخباري- في عملية نوعية نفذتها كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء الخميس ، وبالإشارة إلى ضبط كمية من الحليب المجفف داخل أحد مصانع الألبان الكائن في عمّان – الجسور العشرة بتاريخ 9/2/2026، فقد تم التحفظ على الكمية أصولياً والبدء بإجراءات التتبع.





ومن خلال إجراءات التتبع، تبيّن أن مصدر الحليب يعود إلى شركة تقوم بإدخاله عبر المنطقة الحرة في الزرقاء، ومن ثم تخزينه في مستودعات غير مرخصة تمهيدًا لتوريده إلى معامل الألبان.



وعلى الفور تم التحرك الميداني إلى المستودع غير المرخص، حيث تم ضبط الكميات الموجودة داخله وإغلاقه أصولياً، وحجز كامل محتوياته والبالغة (22125) كغم، والعمل جارٍ على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل أصحاب العلاقة إلى الادعاء العام حسب الأصول.

