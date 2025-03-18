إغلاق ملحمة ومنشأة غذائية في إربد

وقال مساعد محافظ إربد لشؤون الصحة والسلامة العامة الدكتور علي الحوامدة، إن الجهات المعنية قامت أيضا بإزالة 10 اعتداءات على الأرصفة والشارع العام شملت بسطات وتعديات على الطرق.
وأكد أن الحاكمية الإدارية ستستمر في متابعة الاعتداءات التي تقع من قبل أصحاب البسطات على الشارع العام، سواء في الأسواق التجارية أو في داخل حرم الدوار، وستقوم بإزالة العوائق والمواد غير المرغوب فيها و التي تعترض حركة المرور وتعرض حياة المشاة والسائقين للخطر، لافتا إلى أن الجهات الرقابية لن تسمح أبدا بانتهاك حقوق المواطنين في الاستمتاع بالمساحات العامة.
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