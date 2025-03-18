إغلاق ملحمة ومنشأة غذائية في إربد

الوكيل الإخباري- أغلقت لجنة الصحة والسلامة العامة في إربد ملحمة بالشمع الأحمر لغياب الشروط الصحية اثر ضبط 20 كيلوغرام لحوم غير صالحة للاستهلاك، كما أغلقت منشأة غذائية عن العمل اثر ضبط 160 كيلوغرام مواد غير صالحة للاستهلاك، خلال جولة تفتيشية اليوم الثلاثاء في مناطق مختلفة.

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وقال مساعد محافظ إربد لشؤون الصحة والسلامة العامة الدكتور علي الحوامدة، إن الجهات المعنية قامت أيضا بإزالة 10 اعتداءات على الأرصفة والشارع العام شملت بسطات وتعديات على الطرق.