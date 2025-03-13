 
الخميس 2025-03-13 04:37 م
 

إغلاق 11 منشأة مخالفة في جرش

جرش
جرش
 
الخميس، 13-03-2025 03:59 م

الوكيل الإخباري-    أغلقت مؤسسة الغذاء والدواء في محافظة جرش، 11 منشأة تجارية لمخالفتها شروط الصحة والسلامة العامة منذ بداية شهر رمضان.

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وقال محافظ جرش رئيس لجنة الصحة و السلامة العامة الدكتور فراس الفاعور، إن لجان الرقابة أتلفت نحو 450 لترا من العصائر و215 كيلوغراما من المواد الغذائية، وحررت 120 إنذارا لمنشآت لم تلتزم بالمعايير المطلوبة، وذلك من خلال 365 جولة رقابية نفذتها منذ بداية الشهر.

 
 
gnews

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