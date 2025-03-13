إغلاق 11 منشأة مخالفة في جرش

وقال محافظ جرش رئيس لجنة الصحة و السلامة العامة الدكتور فراس الفاعور، إن لجان الرقابة أتلفت نحو 450 لترا من العصائر و215 كيلوغراما من المواد الغذائية، وحررت 120 إنذارا لمنشآت لم تلتزم بالمعايير المطلوبة، وذلك من خلال 365 جولة رقابية نفذتها منذ بداية الشهر.
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