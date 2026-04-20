إغلاق 17 محلا في المدينة الحرفية بجرش لعدم الالتزام بدفع المستحقات

الوكيل الإخباري- أغلقت بلدية جرش الكبرى 17 محلًا في المدينة الحرفية، وذلك على مرحلتين، بسبب عدم التزام مالكيها بتجديد التراخيص وتسديد الإيجارات المستحقة، وفق ما أفاد المدير التنفيذي للبلدية، علي شوقه، الاثنين.

