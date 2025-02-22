إغلاق 24 جسرا في عمّان الليلة اعتبارا من الــ 11 مساء

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة إن أمانة عمان قررت إغلاق 24 جسرا، اعتبارا من الحادية عشرة مساء من هذه الليلة، ولغاية صباح غد وفق الحالة الجوية.

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وأوضح الرحامنة أن الاجراء احترازي للحفاظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم.