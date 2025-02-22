إغلاق 24 جسرا في عمّان الليلة اعتبارا من الــ 11 مساء

وأوضح الرحامنة أن الاجراء احترازي للحفاظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم.
- جسر الملك سلمان بن عبدالعزيز، شارع الحرية
- جسر الأمير الحسين بن عبدالله
- جسر تقاطع خلدا (صعوداً ونزولاً)
- جسر الثامن
- جسر النهضة
- جسر مرج الحمام / ناعور
- جسر صويلح
- تقاطع الدوريات الخارجية
- جسر الصحافة
- جسر الجامعة الأردنية
- جسر المدينة الرياضية
- جسر الداخلية
- جسر السيفوي
- جسر شارع الشريف ناصر بن جميل
- جسر تقاطع الحرمين
- جسر تقاطع مجمع جبر
- جسر الملكة زين الشرف
- جسر المخابرات القديم
- جسر ونزول مدينة الجبيهة الترويحية / أبو نصير
- جسر ياجوز
- نزول وصعود مستشفى الملكة علياء
- جسر أبو هريرة
- جسر الجمرك
- جسر مرسيدس
- جسر المستندة
- جسر صالحية العابد
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