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إغلاق 24 جسرا في عمّان الليلة اعتبارا من الــ 11 مساء

أمانة عمان
أمانة عمان
السبت، 22-02-2025 10:07 م

الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة إن أمانة عمان قررت إغلاق 24 جسرا، اعتبارا من الحادية عشرة مساء من هذه الليلة، ولغاية صباح غد وفق الحالة الجوية.

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وأوضح الرحامنة أن الاجراء احترازي للحفاظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

 

 الجسور والمواقع التي سيتم اغلاقها
- جسر الملك سلمان بن عبدالعزيز، شارع الحرية  
- جسر الأمير الحسين بن عبدالله  
- جسر تقاطع خلدا (صعوداً ونزولاً)  
- جسر الثامن  
- جسر النهضة  
- جسر مرج الحمام / ناعور  
- جسر صويلح  
- تقاطع الدوريات الخارجية  
- جسر الصحافة  
- جسر الجامعة الأردنية  
- جسر المدينة الرياضية  
- جسر الداخلية  
- جسر السيفوي  
- جسر شارع الشريف ناصر بن جميل  
- جسر تقاطع الحرمين  
- جسر تقاطع مجمع جبر  
- جسر الملكة زين الشرف  
- جسر المخابرات القديم  
- جسر ونزول مدينة الجبيهة الترويحية / أبو نصير  
- جسر ياجوز  
- نزول وصعود مستشفى الملكة علياء  
- جسر أبو هريرة  
- جسر الجمرك  
- جسر مرسيدس  
- جسر المستندة  
- جسر صالحية العابد  

 
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