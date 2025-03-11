 
الثلاثاء 2025-03-11 05:55 م
 

إغلاق 3 محال لبيع اللحوم في إربد

اللحوم الحمراء
تعبيرية
 
الثلاثاء، 11-03-2025 05:31 م

الوكيل الإخباري-    ضبطت اللجان الرقابية في محافظة إربد خلال جولة تفتيشية اليوم الثلاثاء، 313 كيلوغراما من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في 3 محال لبيع اللحوم.

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وقال مساعد محافظ إربد لشؤون الصحة والسلامة العامة الدكتور علي الحوامدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه جرى إتلاف اللحوم المضبوطة وإغلاق الملاحم الثلاث واتخاذ الإجراء القانوني بحق أصحابها، مؤكدا أن الحاكمية الإدارية لن تتهاون مع أي شخص يتلاعب أو يغش في قوت المواطنين.


وأكد أن لجنة الصحة والسلامة العامة لديها تعليمات صارمة بالتعامل مع ملف الغذاء باعتباره خطا أحمر وأولوية قصوى، مبينا أن الجولات الرقابية في المحافظة مستمرة على مدار الفترتين الصباحية والمسائية لضبط أي تجاوزات قد تقع.


وبين أن اللجنة ضبطت منذ بداية شهر رمضان مواد غذائية منتهية الصلاحية ولحوم غير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى ضبط منشآت منتهكة لحرمة الشهر الفضيل، وإيقاف أخرى عن العمل وإنذار العشرات لمخالفات صحية.

 
 
gnews

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