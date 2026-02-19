إغلاق 4 مستودعات مواد غذائية في ماركا

12:53 ص

الوكيل الإخباري- أغلقت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأربعاء، 4 مستودعات مواد غذائية غير مرخصة لتخزين وتداول المواد الغذائية، في منطقة ماركا، نتيجة عدم استيفاء الاشتراطات الصحيه اللازمة لتخزين المواد الغذائية وتدني مستوى النظافة العامة والصيانة. اضافة اعلان





وأضافت المؤسسة في بيان صحفي، أن كوادرها رصدت تكديسًا للمواد الغذائية بما قد يعرضها للتلف، وعدم تفعيل أنظمة مكافحة القوارض والحشرات، وعدم إبراز فواتير وبيانات المواد في المستودعات، مشيرة إلى أنه لوحظ بالفحص الحسي وجود شوائب سوداء داخل مادة السمسم.



وبينت المؤسسة أنها حجزت كامل كمية المواد المضبوطة والتي قدرت كميتها الإجمالية بنحو 245 طنًا تمهيدًا لإتلافها، كما باشرت المؤسسة إجراءات إحالة أصحاب العلاقة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.





