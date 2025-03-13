إغلاق 4 منشآت غذائية في الزرقاء

الوكيل الإخباري- نفذت اللجنة الموحدة للرقابة على الأسواق في الزرقاء، 1349 زيارة تفتيشية مكثفة منذ بداية شهر رمضان وحتى مساء أمس الأربعاء أسفرت عن إغلاق أربع منشآت غذائية وإيقاف 89 أخرى عن العمل، وتحرير 31 مخالفة وتوجيه 343 إنذارا لمؤسسات غذائية مختلفة، بهدف تصويب أوضاعها والتأكد من التزامها بالمعايير الصحية المطلوبة.

اضافة اعلان



وتم خلال الحملة إتلاف 20 كيلوغراما من المواد الغذائية منتهية الصلاحية كانت معروضة للبيع في خطوة تعكس الجدية في التعامل مع أي تجاوزات قد تهدد صحة المستهلكين.



وأكد محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود أن هذه الإجراءات جاءت بسبب مخالفات لمعايير الصحة العامة وسوء تخزين المواد الغذائية، مشددا على أن الحملات الرقابية مستمرة لضمان صحة وسلامة المواطنين خلال الشهر الفضيل ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تشكل تهديدا لصحة وسلامة المواطنين.



وأشار الى أهمية توحيد الجهات الرقابية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المختصة لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، مبينا أنه تم تشكيل لجنة موحدة تضم ممثلين عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومديرية الصحة ومديرية الصناعة والتجارة ولجان السلامة العامة بالمحافظة لمراقبة الأسواق وضبط أي تجاوزات تتعلق بجودة وسلامة المواد الغذائية.



وأضاف، إن هذه اللجان تنفذ جولات تفتيشية صباحية ومسائية على مستودعات الأغذية والمحال التجارية للتأكد من صلاحية المنتجات ومطابقتها للمواصفات إلى جانب متابعة موائد الرحمن والإفطارات الخيرية بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء لضمان تقديم وجبات صحية وآمنة للصائمين.