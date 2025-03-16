إغلاق 5 منشآت تجارية بالمفرق

وقال محافظ المفرق فراس أبو الغنم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن صحة المواطنين تشكل ركيزة أساسية في عمل اللجنة الرقابية المشتركة على الأسواق، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح بالتلاعب بغذاء المواطن.
ولفت إلى أن الكوادر العاملة في الميدان نفذت منذ شهر رمضان جولات تفتيشية للمنشآت التجارية للتأكد من تطبيقها اشتراطات الصحة والسلامة العامة، حيث تم إتلاف 4 أطنان مواد غذائية صلبة وحجز 3 أطنان أخرى لتبيان مدى سلامتها، كما أتلفت اللجان 60 لترا من العصائر غير الصالحة للاستهلاك البشري.
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