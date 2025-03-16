إغلاق 5 منشآت تجارية بالمفرق

الوكيل الإخباري- أغلقت الكوادر الرقابية المشتركة في المفرق 5 منشآت تجارية لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية والسلامة العامة.

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وقال محافظ المفرق فراس أبو الغنم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن صحة المواطنين تشكل ركيزة أساسية في عمل اللجنة الرقابية المشتركة على الأسواق، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح بالتلاعب بغذاء المواطن.