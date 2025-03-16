 
الأحد 2025-03-16 06:26 م
 




            

        








    

        

        

            إغلاق 5 منشآت تجارية بالمفرق
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                المفرق
            
                

                    المفرق
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        05:15 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  أغلقت الكوادر الرقابية المشتركة في المفرق 5 منشآت تجارية لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية والسلامة العامة.
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وقال محافظ المفرق فراس أبو الغنم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن صحة المواطنين تشكل ركيزة أساسية في عمل اللجنة الرقابية المشتركة على الأسواق، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح بالتلاعب بغذاء المواطن.

ولفت إلى أن الكوادر العاملة في الميدان نفذت منذ شهر رمضان جولات تفتيشية للمنشآت التجارية للتأكد من تطبيقها اشتراطات الصحة والسلامة العامة، حيث تم إتلاف 4 أطنان مواد غذائية صلبة وحجز 3 أطنان أخرى لتبيان مدى سلامتها، كما أتلفت اللجان 60 لترا من العصائر غير الصالحة للاستهلاك البشري.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                وزارة الأوقاف
                            
                    
                    

                        
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                                وزارة التربية والتعليم
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
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                                المفرق
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            إغلاق 5 منشآت تجارية بالمفرق
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                وزارة الإدارة المحلية
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            وزير الإدارة المحلية: لم ندرس حل المجالس البلدية في الوقت الراهن
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                رحب حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، الأربعاء، بما يبدو أنه تراجع من الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعوات تهجير سكان قطاع غزة عندما قال إنه لن يطرد أحد أحدا من غزة.

ودعا قاسم ترامب إلى "عدم الانسجا
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            3 شهداء في قصف إسرائيلي على غزة
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
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