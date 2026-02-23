الإثنين 2026-02-23 11:29 م

إفطار خيري لـ 150 يتيما في مادبا

مادبا
مادبا
 
الإثنين، 23-02-2026 10:49 م

الوكيل الإخباري-   أقامت بلدية مادبا الكبرى اليوم الاثنين، إفطارا خيريا لـ 150 يتيما في المحافظة، في إطار حالة التكافل الاجتماعي في مادبا بدعم من رجل الأعمال وضاح جميعان.

وقال رئيس لجنة البلدية هيثم جوينات إن البلدية تحرص على إقامة نشاطات اجتماعية خارج المألوف من خلال جمع الأيتام وأسرهم بالتعاون مع جمعيات خيرية تعنى بالأيتام وهي النفوس السمحاء، لبث عبق النور، ورائحة سهول مؤاب في النفوس.

 
 


