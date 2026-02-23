إفطار خيري لـ 150 يتيما في مادبا

الوكيل الإخباري- أقامت بلدية مادبا الكبرى اليوم الاثنين، إفطارا خيريا لـ 150 يتيما في المحافظة، في إطار حالة التكافل الاجتماعي في مادبا بدعم من رجل الأعمال وضاح جميعان.

