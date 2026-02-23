إفطار خيري لـ 150 يتيما في مادبا

وقال رئيس لجنة البلدية هيثم جوينات إن البلدية تحرص على إقامة نشاطات اجتماعية خارج المألوف من خلال جمع الأيتام وأسرهم بالتعاون مع جمعيات خيرية تعنى بالأيتام وهي النفوس السمحاء، لبث عبق النور، ورائحة سهول مؤاب في النفوس.
