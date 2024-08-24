إقامة توأمة بين غرفتي تجارة عمان وبغداد

تستند التوأمة إلى القواسم المشتركة التي تجمع الأردن والعراق على مختلف المستويات، والدعم السياسي من قيادتي البلدين وحرصهما على توسيع العلاقات الاقتصادية، والاستفادة من الفرص المتاحة وتشجيع القطاع الخاص على استغلالها.
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