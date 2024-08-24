إقامة توأمة بين غرفتي تجارة عمان وبغداد

الوكيل الإخباري- توافقت غرفتا تجارة عمان وبغداد على إقامة توأمة بينهما لدفع علاقات البلدين التجارية والاستثمارية إلى مستويات أعلى، وتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة.

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تستند التوأمة إلى القواسم المشتركة التي تجمع الأردن والعراق على مختلف المستويات، والدعم السياسي من قيادتي البلدين وحرصهما على توسيع العلاقات الاقتصادية، والاستفادة من الفرص المتاحة وتشجيع القطاع الخاص على استغلالها.