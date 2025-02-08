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إقامة جولة عمان الدولية من بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو

جولة عمان الدولية من بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو
جولة عمان الدولية من بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو
السبت، 08-02-2025 04:31 م

الوكيل الإخباري-   شهدت عمان يوم أمس الجمعة، إقامة جولة عمان الدولية من بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو التي احتضنتها صالة قصر الرياضة في مدينة الحسين للشباب.

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وشارك بالبطولة التي نظمها الاتحاد الأردني للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة ما يقارب 350 لاعبا من 20 جنسية، تنافسوا في فئات الأطفال والناشئين والشباب والرجال وفئة الأساتذة.

 
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