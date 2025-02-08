الوكيل الإخباري- شهدت عمان يوم أمس الجمعة، إقامة جولة عمان الدولية من بطولة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو التي احتضنتها صالة قصر الرياضة في مدينة الحسين للشباب.

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