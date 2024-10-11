إقامة مهرجان سنوي للتسوق في عمان اعتبارا من صيف العام المقبل

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الوكيل الإخباري- بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان خلال اجتماع "عن بعد"، مع المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي أحمد الخاجة، إمكانية الاستفادة من التجربة الإماراتية في تنظيم (مهرجان دبي للتسوق). اضافة اعلان





وحسب بيان للغرفة الجمعة، جاء الاجتماع تنفيذا لقرار مجلس إدارة الغرفة بإقامة مهرجان سنوي للتسوق في العاصمة عمان اعتبارا من صيف العام المقبل.



وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أن تجارة عمان، تسعى لوضع العاصمة عمان على خارطة المهرجانات العربية، كونها وجهة للعائلات العربية والأجنبية ولأبناء الوطن في بلاد الاغتراب بحثاً عن التسوق والترفيه والسياحة خاصة في فصل الصيف.



وبين أن نجاح المهرجان يحتاج إلى تضافر الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، نظرا للآثار الايجابية الناتجة عن إقامته وخاصة في تنشيط الحركة التجارية والسياحية واستقطاب استثمارات وعلامات تجارية جديدة وخلق فرص عمل للشباب.



وقدم الحاج توفيق الشكر للقنصلية الأردنية في دبي للمساعدة في تنظيم اللقاء، وكذلك لحكومة دبي على تعاونهم واستعدادهم لوضع كل خبراتهم لضمان نجاح مهرجان عمان للتسوق، واستعداد الجانب الإماراتي لدعم إقامة مهرجان سنوي للتسوق في عمان واستقبال وفد من الغرفة لزيارة مهرجان دبي للتسوّق.



بدوره، أكد الخاجة الاستعداد التام لتوفير كل الدعم لغرفة تجارة عمان لمساعدتها على تنظيم مهرجانها، وأن المؤسسة ستعمل على عمل برنامج شامل للغرفة حتى تتمكن من زيارة الأماكن التي يقام فيها المهرجانات والفعاليات المختلفة ومشاهدتها على أرض الواقع والاطلاع على كافة الإجراءات والتفاصيل والالتقاء بالمسؤولين عن كل قطاع في المهرجان.



وأشار الخاجة إلى علاقات التعاون الطيبة بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، والأمل بتعزيزها من خلال بناء شراكات اقتصادية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين.



وبين أن مهرجان دبي للتسوق يشتمل على إقامة فعاليات جاذبة للزوار إلى جانب التسوق، ومن أهمها الفعاليات الترفيهية والمسرحيات والعروض الفنية والمناطق الترفيهية للأطفال والمعارض الفنية والثقافية ومهرجانات الطعام والألعاب النارية والجوائز أو المسابقات الرياضية المختلفة مثل ماراثون دبي ومعارض التكنولوجيا والابتكار.

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