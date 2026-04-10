إقبال سياحي على سيل الزرقاء ومحيط سد الملك طلال في البلقاء

الوكيل الإخباري- شهدت المناطق المحيطة بسد الملك طلال في محافظة البلقاء إقبالًا سياحيًا للمتنزهين من مختلف محافظات المملكة، بعدما ارتفعت درجات الحرارة.

وأوضح عدد من المتنزهين أن قرب المنطقة من العاصمة عمّان جعل منها وجهة لهم دون عناء أو تكلفة قطع مسافات طويلة.

وقال عمر الصوالحة، إنه خطط لزيارة المنطقة منذ بداية الأسبوع مع عائلته بعد تحسن الأجواء وانتشار الربيع في المنطقة، لافتًا إلى أن المساحات الخضراء المنتشرة بأغلب مدن المملكة جعلت منها هدفًا للتنزه العائلي.



وبين المهندس قصي السعايدة، أن الأردن يتميز بمناطقه الممزوجة بين السهول والجبال، واكتسائها باللون الأخضر مع مياه سد الملك طلال جعل منها لوحة متناسقة.



ولفت إلى أن زيارة العائلات لهذه المناطق في الأجواء الدافئة يعد استمتاعًا وترفيهًا لهم بتكلفة بسيطة.

وأشارت سالي الذياب القادمة من خارج الأردن إلى أنها انبهرت بجمال الطبيعة في محافظة البلقاء وجمالية الأجواء المعتدلة بجانب منطقة السيل والسد.