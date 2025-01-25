إقبال كبير على الجناح الأردني في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة

10:11 م

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الوكيل الإخباري- شهد جناح وزارة الثقافة المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ56، إقبالا كبيرا من المصريين والجنسيات الأخرى التي تزور المعرض. اضافة اعلان





وأكد مدير ثقافة العقبة طارق البدور، أهمية مشاركة وزارة الثقافة الأردنية في معرض الكتاب الدولي في نسخته الـ56، لافتاً إلى أن الوزارة تشارك بعدد من المنشورات المتميزة تتضمن سلاسل النشر كسلسلة فكر وثقافة وسرد والشعر، إضافة إلى مختارات من مكتبة الأسرة الأردنية ومشاريع الألوية الثقافية.



وأشار البدور، إلى أن هذه المشاركة تـأتي في إطار التعريف بالمنتج الثقافي الأردني في المعارض الدولية، لأهميتها في التعريف بالثقافة الأردنية.



ولفت إلى القواسم المشتركة بين الثقافة الأردنية والمصرية، والتي تجسد حالة من التفرد والتنوع الثقافي، وهي نتاج تاريخ حضاري وإرث ثقافي مشترك وحدود جغرافية جعلت من البلدين حالة ثقافية متميزة، مشيراً إلى أن هناك معطيات تميز الثقافة الأردنية لارتباطها بأدبيات الإنسان والمكان وبالتراث الشعبي الأردني والكتاب، وكافة العلوم والمسرح والأغنية الأردنية والشعبية.