إقبال لافت على الجناح الأردني المشارك بالمعرض الغذائي الأفريقي

الوكيل الإخباري- يشهد الجناح الأردني المشارك بالمعرض الغذائي الافريقي، الذي افتتح مساء امس الثلاثاء، بمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا الذي تنظمه جمعية المصدرين الأردنيين، إقبالا كبيرا من الزوار للتعرف على منتجات المملكة من الصناعات الغذائية.

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وبحسب بيان الجمعية اليوم الأربعاء، قال رئيس الجمعية العين احمد الخضري، إن مشاركة الأردن بالمعرض لأول مرة تمثل خطوة استراتيجية تعكس الحرص على توسيع نطاق صادرات المملكة الغذائية ودخول أسواق جديدة واعدة في القارة الأفريقية.