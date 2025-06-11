إقبال لافت على الجناح الأردني المشارك بالمعرض الغذائي الأفريقي

وبحسب بيان الجمعية اليوم الأربعاء، قال رئيس الجمعية العين احمد الخضري، إن مشاركة الأردن بالمعرض لأول مرة تمثل خطوة استراتيجية تعكس الحرص على توسيع نطاق صادرات المملكة الغذائية ودخول أسواق جديدة واعدة في القارة الأفريقية.
وأضاف إن تواجد الشركات الصناعية المحلية بالمعرض الذي يستمر لثلاثة أيام، يؤكد ريادة الأردن في الصناعات الغذائية ويعزز من مكانته كمصدر موثوق به على الصعيدين الإقليمي والدولي ويدعم نمو الاقتصاد الوطني عبر زيادة الصادرات وتوليد فرص عمل جديدة.
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