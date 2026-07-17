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إقبال لافت على فعاليات "صيف الأردن" في ساحة الثورة بالعقبة

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جانب من الفعاليات
 
الجمعة، 17-07-2026 10:57 م
الوكيل الإخباري- شهدت ساحة الثورة العربية الكبرى في مدينة العقبة، مساء الجمعة، إقبالاً واسعاً من الأهالي والزوار ضمن فعاليات الأسبوع الرابع من مهرجان "صيف الأردن 2026"، حيث قُدّر عدد الحضور بنحو 1000 زائر، في أجواء عائلية مميزة عكست نجاح المهرجان في استقطاب مختلف الفئات العمرية.اضافة اعلان


وتضمنت الفعاليات، باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية، شملت عروضاً فنية، وفقرات تفاعلية للأطفال، وألعاباً ومسابقات، إلى جانب بازار للأسر المنتجة والحرفيين، أتاح لهم عرض منتجاتهم أمام الجمهور، وسط تفاعل وإقبال كبير من الزوار.

وقال مدير ثقافة محافظة العقبة، طارق البدور إن فعاليات الأسبوع الرابع من مهرجان "صيف الأردن 2026" شهدت حضوراً لافتاً قُدّر بنحو 1000 زائر من أهالي العقبة وزوارها، مؤكداً أن هذا الإقبال يعكس نجاح المهرجان في ترسيخ مكانته كفعالية ثقافية وترفيهية مجانية تستهدف جميع أفراد الأسرة.

وأضاف البدور، أن المهرجان يهدف إلى نشر الفعل الثقافي في المحافظات، وإتاحة الفرصة أمام العائلات للاستمتاع ببرامج فنية وترفيهية متنوعة، إلى جانب دعم الأسر المنتجة وأصحاب الحرف من خلال البازارات المصاحبة، بما يسهم في تنشيط الحركة الثقافية والسياحية والاقتصادية في محافظة العقبة.

وتتواصل فعاليات مهرجان "صيف الأردن 2026" في العقبة كل يوم جمعة حتى نهاية شهر آب، من خلال برنامج متنوع يجمع بين الثقافة والفنون والترفيه، ويوفر فعاليات مجانية تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية.
 
 


gnews

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