إقبال متميز على شراء الملابس في العشر الأواخر من رمضان

وأضاف علان أن الحركة الشرائية شهدت نشاطا قويا، منذ بدء صرف الرواتب للموظفين في القطاعين العام والخاص، بعد أن كانت ضعيفة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر.
وأكد أن غالبية المعيقات التي يعاني منها التجار في أوقات الازدحامات في الأسواق، تم حلها هذا العام، بمساعدة رجال السير، بالإضافة إلى سلاسة في إجراءات التخليص في مختلف المراكز الجمركية.
ولفت علان إلى أن القوة الشرائية للمستهلكين، ترتبط ارتباطا مباشرا بالسيولة المتوفرة لديهم، وهو ما ينعكس على الحركة التجارية في الأسواق.
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