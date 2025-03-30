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إقبال متميز على شراء الملابس في العشر الأواخر من رمضان

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أرشيفية
 
الأحد، 30-03-2025 12:51 م

الوكيل الإخباري- قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان، إن الإقبال على القطاع كان متميزا خلال الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان، بالتزامن مع صرف الرواتب.

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وأضاف علان أن الحركة الشرائية شهدت نشاطا قويا، منذ بدء صرف الرواتب للموظفين في القطاعين العام والخاص، بعد أن كانت ضعيفة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر.


وأكد أن غالبية المعيقات التي يعاني منها التجار في أوقات الازدحامات في الأسواق، تم حلها هذا العام، بمساعدة رجال السير، بالإضافة إلى سلاسة في إجراءات التخليص في مختلف المراكز الجمركية.


ولفت علان إلى أن القوة الشرائية للمستهلكين، ترتبط ارتباطا مباشرا بالسيولة المتوفرة لديهم، وهو ما ينعكس على الحركة التجارية في الأسواق.

 
gnews

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