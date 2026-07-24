إقبال واسع على معرض "صنع بعزيمة" لنزلاء مراكز الإصلاح في مهرجان جرش

وقال رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، إن المعرض المقام ضمن فعاليات المهرجان يتضمن تشكيلة واسعة من المنتجات تشمل الأثاث الخشبي والمعدني والتحف الفنية والمطرزات والخزفيات والفخاريات والأعمال النحاسية واللوحات الفنية، إضافة إلى العديد من الصناعات والحرف اليدوية التي تعكس المهارات التي اكتسبها النزلاء خلال فترة تدريبهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأكد عدد من زوار المعرض، أن ما شاهدوه من جودة وتنوع في المنتجات، يعكس مستوى الاحتراف الذي وصل إليه النزلاء، مشيرين إلى أن المعرض يحمل رسالة إنسانية تعزز قيم الإصلاح وإتاحة الفرصة للنزلاء لاكتساب مهن تسهم في بناء مستقبلهم بعد انتهاء محكومياتهم.
ويأتي تنظيم معرض "صنع بعزيمة" ضمن نهج مديرية الأمن العام في دعم برامج الإصلاح والتأهيل وإبراز قصص النجاح التي تؤكد أن التدريب المهني والحرفي يشكلان وسيلة فاعلة لتمكين النزلاء اقتصاديًا واجتماعيًا، وتحويلهم إلى أفراد منتجين قادرين على المساهمة في تنمية المجتمع.
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