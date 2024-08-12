05:04 م

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الوكيل الإخباري- أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني، الاثنين، إقرار الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني، بعد عملية تشاور مع كافة الجهات، ونشره للاستشارة العامة في وقت سابق من العام الماضي.



ويأتي إقرار الإطار تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي دعت إلى حوكمة الأمن السيبراني وإصدار الأطر التنظيمية اللازمة لذلك.