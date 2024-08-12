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إقرار الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني

المركز الوطني للأمن السيبراني
المركز الوطني للأمن السيبراني




 

الإثنين، 12-08-2024 05:04 م
الوكيل الإخباري-    أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني، الاثنين، إقرار الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني، بعد عملية تشاور مع كافة الجهات، ونشره للاستشارة العامة في وقت سابق من العام الماضي.

ويأتي إقرار الإطار تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي دعت إلى حوكمة الأمن السيبراني وإصدار الأطر التنظيمية اللازمة لذلك.
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