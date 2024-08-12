إقرار الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني

ويأتي إقرار الإطار تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي دعت إلى حوكمة الأمن السيبراني وإصدار الأطر التنظيمية اللازمة لذلك.
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