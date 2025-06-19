إقرار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2025-2028

الوكيل الإخباري- أقر المجلس الوطني للأمن السيبراني، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للأعوام 2025-2028.

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وبحسب بيان للمركز اليوم الخميس، جاءت الاستراتيجية كخطة وطنية شاملة تدعم جهود المملكة، من خلال المركز الوطني للأمن السيبراني في بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني.

وأضاف البيان، أن المركز سيعمل بالتشارك مع الجهات الوطنية المعنية، على إعداد البرنامج التنفيذي للاستراتيجية ومتابعة تنفيذ جميع البرامج والأنشطة المرتبطة بها وفق أطر زمنية محددة ومؤشرات لقياس الأداء.



وبين، أن الاستراتيجية تتضمن رؤية المملكة المتمثلة في بناء فضاء سيبراني أردني آمن وموثوق قادر على الصمود معتمد على القدرات الوطنية، ومعزز للاقتصاد والرفاه.



وتابع "تعمل الاستراتيجية على تحقيق هذه الرؤية من خلال 4 أهداف استراتيجية رئيسية، و14 هدفا فرعيا، ضمن أولويات واضحة تتبنى برامج ومشاريع ومبادرات تحقق الأهداف الاستراتيجية".